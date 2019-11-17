Художник магическим образом нарисовал портрет одного из лидеров "Ливерпуля"

Игроки "Ливерпуля" - нарасхват / Фото: Reuters

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Сенегальский художник Бубу Ньянг с помощью уникальной техники нарисовал портрет полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане.

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Художник держал в руках мяч, на который сверху лилась краска, а изображение создавалось на черном холсте, который висел на стене. Ньянг в известном только ему порядке распылял краску и вскоре нарисовал максимально узнаваемый портрет 27-летнего футболиста.

Художник также создавал с помощью различных предметов портреты Неймара, Леброна и других спортивных звезд.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривает вариант с проведением решающего матча в США.

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче Лиги чемпионов:

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