Худшая команда Премьер-лиги выбила Моуринью из Кубка Англии уже в 1/8 финала

Неожиданно завершился поединок пятого раунда Кубка Англии, который прошел вчера поздно вечером в столице Великобритании. Аутсайдер Премьер-лиги из Норвича сумел выбить из самого старого футбольного турнира планеты "Тоттенхэм Хотспур". Причем "канарейки" добыли победу в Лондоне – на стадионе команды португальского тренера Жозе Моуринью. К слову, мы писали, что "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Хозяев несколько убаюкало успешное начало встречи. Уже на 13-й минуте бельгийский защитник Ян Вертонген открыл счет после навеса ударом головой. Пускай даже "Тоттенхэм" играл без нескольких основных игроков, "Шпоры" не должны были уступать в присутствии 58 тысяч своих поклонников на трибунах. Однако во втором тайме "Норвич" инициативу перехватил и сравнял счет на 79-й минуте усилиями Йосипа Дрмича – 1:1.

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Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до серии пенальти. И тут вратарь гостей Тим Крул оказался лучше оппонента Михеля Ворма. Дважды кипер "Норвича" отбивал мяч, еще раз у "Тоттенхэма" Эрик Ламела ударил в перекладину, что обернулось победой "канареек" в "лотерее" со счетом 3:2. Смотрите видеообзор поединка.

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