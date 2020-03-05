Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Худшая команда Премьер-лиги выбила Моуринью из Кубка Англии уже в 1/8 финала

5 марта, 07:09

Вадим Авдасев

"Норвич" добыл победу над "Тоттенхэмом" в серии 11-метровых

Неожиданно завершился поединок пятого раунда Кубка Англии, который прошел вчера поздно вечером в столице Великобритании. Аутсайдер Премьер-лиги из Норвича сумел выбить из самого старого футбольного турнира планеты "Тоттенхэм Хотспур". Причем "канарейки" добыли победу в Лондоне – на стадионе команды португальского тренера Жозе Моуринью. К слову, мы писали, что "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Хозяев несколько убаюкало успешное начало встречи. Уже на 13-й минуте бельгийский защитник Ян Вертонген открыл счет после навеса ударом головой. Пускай даже "Тоттенхэм" играл без нескольких основных игроков, "Шпоры" не должны были уступать в присутствии 58 тысяч своих поклонников на трибунах. Однако во втором тайме "Норвич" инициативу перехватил и сравнял счет на 79-й минуте усилиями Йосипа Дрмича – 1:1.

Ранее мы сообщали, что "Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии.

Реклама

Дело дошло до дополнительного времени, а затем и до серии пенальти. И тут вратарь гостей Тим Крул оказался лучше оппонента Михеля Ворма. Дважды кипер "Норвича" отбивал мяч, еще раз у "Тоттенхэма" Эрик Ламела ударил в перекладину, что обернулось победой "канареек" в "лотерее" со счетом 3:2. Смотрите видеообзор поединка.

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Читайте, как "ПСЖ" стал финалистом Кубка Франции.

Смотрите, как "Тоттенхэм" уступил на своем поле "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Жозе Моуринью Тоттенхэм Кубок Англии Норвич

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...