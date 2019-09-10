Худшая сборная мира на своем поле бита киприотами: видео всех голов матча отбора на Евро-2020

Сборная Кипра разгромила команду Сан-Марино на выезде. Поединок прошел в понедельник и завершился победой гостей со счетом 4:0. Дублем отметился Кусулос, еще по голу забили Папулис и Артиматас. Отметим, что сборная Сан-Марино официально – худшая национальная команда в мире. В рейтинге ФИФА они занимает последнее, 211-е место.
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Команды играют в группе I, которая считается одной из самых слабых в отборе на Евро-2020. Кроме Сан-Марино и Кипра, там также играют Казахстан, Шотландия, Россия и Бельгия.
Обзор матча Сан-Марино – Кипр 0:4
Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Симончини, Д`Аддарио, Гасперони (Хирш, 61), Голинуччи, Лунадеи, Витайоли (Чеволи, 61), Томассини (Нанни, 62), Берарди.
Кипр: Панаги, Кости, Лайфис, Иоанну, Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Шполярич (Иоанну, 62), Питтас (Кастанос, 74), Папулис (Георгиу, 46), Сотериу.
Таблица группы I
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|6
|6
|0
|0
|19-1
|18
|2
|РОССИЯ
|6
|5
|0
|1
|18-4
|15
|3
|КАЗАХСТАН
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|4
|КИПР
|6
|2
|1
|3
|11-6
|7
|5
|ШОТЛАНДИЯ
|6
|2
|0
|4
|5-13
|6
|6
|САН-МАРИНО
|6
|0
|0
|6
|0-28
|0
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