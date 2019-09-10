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Худшая сборная мира на своем поле бита киприотами: видео всех голов матча отбора на Евро-2020

10 сентября, 10:20

Команда Сан-Марино проиграла сборной Кипра со счетом 0:4

Кипр громит Сан-Марино

Кипр громит Сан-Марино / Фото: AFP

Сборная Кипра разгромила команду Сан-Марино на выезде. Поединок прошел в понедельник и завершился победой гостей со счетом 4:0. Дублем отметился Кусулос, еще по голу забили Папулис и Артиматас. Отметим, что сборная Сан-Марино официально – худшая национальная команда в мире. В рейтинге ФИФА они занимает последнее, 211-е место.

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Команды играют в группе I, которая считается одной из самых слабых в отборе на Евро-2020. Кроме Сан-Марино и Кипра, там также играют Казахстан, Шотландия, Россия и Бельгия.

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Обзор матча Сан-Марино – Кипр 0:4

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Симончини, Д`Аддарио, Гасперони (Хирш, 61), Голинуччи, Лунадеи, Витайоли (Чеволи, 61), Томассини (Нанни, 62), Берарди.

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Кипр: Панаги, Кости, Лайфис, Иоанну, Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Шполярич (Иоанну, 62), Питтас (Кастанос, 74), Папулис (Георгиу, 46), Сотериу.

Таблица группы I

N

Команды

ИВНПМО
1  БЕЛЬГИЯ660019-118
2  РОССИЯ650118-415
3  КАЗАХСТАН62138-97
4  КИПР621311-67
5  ШОТЛАНДИЯ62045-136
6  САН-МАРИНО60060-280

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Источник: Сегодня|Спорт

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