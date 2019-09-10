Худшая сборная мира на своем поле бита киприотами: видео всех голов матча отбора на Евро-2020

Кипр громит Сан-Марино / Фото: AFP

Сборная Кипра разгромила команду Сан-Марино на выезде. Поединок прошел в понедельник и завершился победой гостей со счетом 4:0. Дублем отметился Кусулос, еще по голу забили Папулис и Артиматас. Отметим, что сборная Сан-Марино официально – худшая национальная команда в мире. В рейтинге ФИФА они занимает последнее, 211-е место.

Читайте также: Бельгия деклассировала Шотландию и еще 9 матчей отбора Евро-2020

Команды играют в группе I, которая считается одной из самых слабых в отборе на Евро-2020. Кроме Сан-Марино и Кипра, там также играют Казахстан, Шотландия, Россия и Бельгия.

Реклама

Обзор матча Сан-Марино – Кипр 0:4

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Симончини, Д`Аддарио, Гасперони (Хирш, 61), Голинуччи, Лунадеи, Витайоли (Чеволи, 61), Томассини (Нанни, 62), Берарди.

В тренде Девальвация доллара: как сохранить сбережения при росте курса гривни

Кипр: Панаги, Кости, Лайфис, Иоанну, Кусулос, Артиматас, Кирьяку, Шполярич (Иоанну, 62), Питтас (Кастанос, 74), Папулис (Георгиу, 46), Сотериу.

Таблица группы I

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 6 6 0 0 19-1 18 2 РОССИЯ 6 5 0 1 18-4 15 3 КАЗАХСТАН 6 2 1 3 8-9 7 4 КИПР 6 2 1 3 11-6 7 5 ШОТЛАНДИЯ 6 2 0 4 5-13 6 6 САН-МАРИНО 6 0 0 6 0-28 0

Читайте также: Украина – Нигерия онлайн матча 10 сентября

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама