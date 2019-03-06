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Худший сезон за 70 лет: "Реал" повторил два личных антирекорда

Сегодня, 10:06

Испанский клуб провалил сезон на всех фронтах

Худший сезон за 70 лет: "Реал" повторил два личных антирекорда Футбол Испанский клуб провалил сезон на всех фронтах

"Реал" разгромно уступил "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1 – первый матч). Мадридцы проиграли четыре матча подряд на "Сантьяго Бернабеу". Подобное произошло с "Реалом" впервые за 15 лет. Такое случалось в сезоне-2003/04, когда в апреле-мае мадридцы проиграли дома "Осасуне", "Барселоне", "Мальорке" и "Сосьедаду". Ранее "Реал" уступил "Жироне" и "Барселоне" в Ла Лиге и "Барселоне" в ответной игре Кубка Испании.

При этом поединок против "Аякса" пропускал капитан команды Серхио Рамос. Испанец получил предупреждение в концовке первой игры и сказал, что сделал это намеренно. УЕФА дисквалифицировал его на два матча.

"Реал" проиграл четыре последних матча в Лиге чемпионов без Рамоса в составе. Один – в прошлом сезоне (1:3 от "Ювентуса"), три – в этом (два ЦСКА (0:1 и 0:3) и "Аяксу").

Кроме этого "Реал" повторил свой антирекорд по количеству разгромных поражений в сезоне. Это лишь второй в истории сезон, в котором "Реал" проиграл шесть матчей с разницей в три и больше голов. Ранее единственный раз такое произошло в сезоне-1950/51. Перед этим "сливочные" уступили в чемпионате "Эйбару" – 0:3, "Барселоне" – 1:5, "Севилье" – 0:3 и ЦСКА (в Лиге чемпионов) – 0:3 и все той же Барселоне (0:3) в Кубке Испании.

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Тег Лига чемпионов, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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