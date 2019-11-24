Худший в сезоне: Ярмоленко провалил очередной матч в Англии

Украинский футболист второй матч подряд не может продемонстрировать свои лучшие качества

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко феноменально стартовал в новом чемпионате Англии, но к концу осени его показатели заметно ухудшились. А вчерашний матч против "Тоттенхэма" (2:3), ставший дебютным во главе "шпор" для Жозе Моуринью, ознаменовал кризис в игре украинца.

За 57 минут чистого игрового времени Ярмоленко выполнил только 22 технико-тактических действия, из которых 55% оказались удачными.

Андрей отдал 16 передач, точность которых составила 64%. Это худший показатель для украинца в официальных матчах нынешнего сезона. До этого минимальной для Ярмоленко цифрой точности передач являлись 67% в матче против "Ньюкасла", который состоялся 2 ноября и также завершился поражением "Вест Хэма" со счетом 2:3.

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Отметим также, что неудачно показал себя Ярмоленко и в единоборствах – из 7 дуэлей украинец выиграл только 2. Не отличился ни одной обводок и ни разу не пробил по воротам соперника.

Ранее Ярмоленко получил худшую оценку за проигранный матч "Вест Хэма" против "Ньюкасла" (2:3). Украинец появился на поле с первым минут, но уже в перерыве был заменен.

Недавно Ярмоленко отпраздновал 30-летний юбилей:

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