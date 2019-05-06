Хулиганы-футболисты Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде: что сказали игроки

"Каждый день в СИЗО отдаляет нас от возвращения в большой спорт", – говорит Павел Мамаев

Кокорина и Мамаева судят в Москве. Фото: Reuters

В одном из российских судов в понедельник продолжается рассмотрение дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Поздно вечером футболисты выступили с последним словом. Вот что они сказали:

Павел Мамаев, "Краснодар"

"Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю. Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.

Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты, и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы свое наказание почти за семь месяцев отбыли.

Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне. Приношу извинения всему обществу"

Александр Кокорин, "Зенит"

"Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Хотел бы повторить: не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы еще раз извиниться перед Денисом Паком. По поводу Соловчука – хочу извиниться перед ним за брата, он там находился, я мог предостеречь, сделать все, чтобы он там не находился. Извиниться перед обществом, если люди на протяжении этого времени не поменяли точку зрения. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, руководством, перед своей семьей, перед родителями.

Тяжело говорить. Надеюсь, что действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО – для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было над чем подумать. Наверное, какая-то закономерность в этом есть, хотя это какой-то космический срок для меня. Мы изначально говорили, что хотели ответить за то, что мы совершили.

Не знаю, почему гособвинитель говорил, что показания у нас были нечеткие. Мы даже подумать не могли, что когда-то могут заявить о том, что мы, профессиональные спортсмены, можем из хулиганских побуждений причинить кому-то вред. Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом".

Ранее мы писали, что прокурор требует 1,5 года колонии для футболистов, избивших двух человек. Кстати, пока идет суд над футболистами, букмекеры начали прием ставок на то, выйдет ли Кокорин на поле в этом году

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