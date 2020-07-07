Хулиганы подожгли памятник легендарному рекордсмену чемпионатов Англии

Видео с камер наблюдения уже передано в полицию "Ливерпуля"

После поражения "Эвертона" от "Тоттенхэма" в 33 туре чемпионата Англии неизвестные хулиганы поиздевались над памятником легендарному игроку "ирисок" Дикси Дину, который расположен возле стадиона ливерпульцев. Ранее мы сообщали, что бывший партнер Роналду заплатит за дикую вечеринку на карантине.

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Вандалы подожгли статую с помощью файера. Видеозаписи с камер, которые зафиксировали этот момент передали полиции, чтобы можно было найти виновников содеянного. Отметим, что под памятником Дину возле "Гудисон Парк" по традиции оставляют цветы и венки болельщики "Эвертона", недавно потерявшие близкого человека.

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Напомним, что Дикси Дин (1907 — 1980) является лучшим бомбардиром в истории "Эвертона" – за свою карьеру в клубе из "Ливерпуля" на его счету 349 голов.

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В составе команды он становился двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. А еще ему принадлежит "вечный" рекорд чемпионата Англии по количеству забитых мячей за один сезон – в сезоне-1927/28 наколотил за "Эвертон" невероятные 60 голов.

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