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И чужие фаны аплодировали: два года назад Роналду забил любимым "скорпионом" своей нынешней команды

3 апреля, 23:34

Елена Павлова

Удар португальского нападающего был признан УЕФА лучшим голом сезона

В этот день, 3 апреля, два года назад нападающий "Реала" Криштиану Роналду "ударом скорпиона" забил шикарный гол в ворота туринского "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов. На 64 минуте первого матча 1/4-й (3:0) португальский голеадор пробил через себе и застал врасплох одного из лучших вратарей в истории футбола – Джанлуиджи Буффона. Ранее мы писали, что Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард.

Благодаря этому удару, которому аплодировали даже итальянские болельщики, Криштиану был признан автором лучшего гола в сезоне-2017/18 по версии УЕФА. "Реал" тогда по сумме двух встреч оказался сильнее "Ювентуса", дошел до финала Лиги чемпионов, где в Киеве выиграл у английского "Ливерпуля" и в третий раз подряд стал победителем самого престижного клубного еврокубка. А летом португалец по иронии судьбы перебрался из Мадрида как раз в "Ювентус".

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"Если вы попросите меня выбрать свой любимый гол, то я бы назвал гол в ворота "Ювентуса". Такой я пытался забить в течение многих лет. Это было невероятно, такие голы долго живут в памяти", — признавался Роналду.

Мы также сообщали, что Роналду обставил Месси в голосовании болельщиков за лучшего футболиста всех времен. Португальский футболист опередил "вечного" соперника на 37 тысяч голосов. На пути к финалу голосования Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.

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Лига чемпионов гол видео голов Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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