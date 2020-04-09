И даром не нужен: "Барселона" отказалась принимать в свои ряды звездного футболиста "Челси"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виллиан, который выступает за "Челси", не попадет в "Барселону". Ситуация интересна тем, что в прошлом году каталонцы серьезно интересовались бразильским полузащитником, а теперь сами же отказались от его услуг. При том, что платить за трансфер из Англии уже не нужно, поскольку у 31-летнего игрока сборной Бразилии в Лондоне заканчивается контракт. Несколько дней назад Виллиан и "Челси" не договорились о новом контракте.

В 2019 году "Челси" просил у "Барсы" слишком высокие отступные за игрока. А теперь агент Киа Джурабчиан предложил бразильца каталонскому клубу, но тот отказался, сообщает Sport.es. Во-первых, "Барселона" сейчас поменяла приоритеты и хочет подписать молодого футболиста. Во-вторых, Виллиан просит большую зарплату и сразу трехлетний контракт.

Виллиан давно известен своими финансовыми аппетитами. В 2013 году он уехал из "Шахтера" в российский "Анжи", соблазнившись на высокую зарплату (говорили о 2,5 млн евро), хотя имел и другие предложения из более классных чемпионатов.

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