И до них добрался: коронавирус обнаружен в знаменитом английском клубе из Лиги чемпионов

В среду вечером стало известно, что коронавирусом заразился один из футболистов английской Премьер-лиги. Как оказалось, неприятным это известие стало для лондонского "Тоттенхэма". К слову, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью на карантине освоил новую профессию.

Информацию о заражении коронавирусом опубликовал официальный сайт "шпор". Однако имя человека с инфекцией не называется, как не указывается и то, кем он является: футболистом, тренером или другим сотрудником клуба. Пишут лишь, что "пострадавший" не испытывает никаких симптомов болезни и изолирован на семь дней до следующего тестирования, как того требует специальный медицинский протокол. При этом Премьер-лига разрешила проводить товарищеские матчи.

Напомним, что самый популярный в мире национальный чемпионат с марта находится на паузе и готовится возобновиться 17 июня. В то же время в Англии отменили бой Поветкин – Уайт и другие боксерские шоу до осени.

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