И "карлики" туда же: Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3 за участие в игре Мораеса
Люксембург, как и Португалия, настаивает на незаконной натурализации бразильского нападающего
Люксембург перешел от слов к делу. Федерация футбола карликового государства официально присоединилась к Португалии, требующей технического поражения со счетом 0:3 для сборной Украины за участие в игре Жуниора Мораеса. Люксембург также подает протест в УЕФА.
"Мы направим протест в УЕФА сегодня. У нас есть крайний срок 24 часа после окончания игры, но мы это сделаем. Мы не будем ждать", – заявил генеральный секретарь федерации футбола Люксембурга Жоэль Вольф.
"В течение вторника мы оформим и направим протест", – вторит ему президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.
Как сообщалось ранее, сборная Украины может получить технические поражения в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за якобы нарушения правил натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.
Напомним, в прошлом году УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение за матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы против Сербии - наша команда выпустила на поле игроков, которые не имели права играть.
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