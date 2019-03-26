И "карлики" туда же: Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3 за участие в игре Мораеса

Люксембург, как и Португалия, настаивает на незаконной натурализации бразильского нападающего

Дело Мораеса: Шева может потерять четыре очка в отборе Евро-2020. Фото: ФФУ

И "карлики" туда же: Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3 за участие в игре Мораеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a51/f48/5c9a51f487dfa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a51/f48/5c9a51f487dfa.png 2019-03-26T18:33:00+02:00 Футбол Люксембург, как и Португалия, настаивает на незаконной натурализации бразильского нападающего

Люксембург перешел от слов к делу. Федерация футбола карликового государства официально присоединилась к Португалии, требующей технического поражения со счетом 0:3 для сборной Украины за участие в игре Жуниора Мораеса. Люксембург также подает протест в УЕФА.

"Мы направим протест в УЕФА сегодня. У нас есть крайний срок 24 часа после окончания игры, но мы это сделаем. Мы не будем ждать", – заявил генеральный секретарь федерации футбола Люксембурга Жоэль Вольф.

"В течение вторника мы оформим и направим протест", – вторит ему президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.

Как сообщалось ранее, сборная Украины может получить технические поражения в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за якобы нарушения правил натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.

Напомним, в прошлом году УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение за матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы против Сербии - наша команда выпустила на поле игроков, которые не имели права играть.

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