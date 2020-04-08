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И "королевские" особы получают меньше во время пандемии коронавируса

8 апреля, 20:57

Елена Павлова

На сколько упадут заплаты, будут зависеть от концовки сезона

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса. На уменьшение выплат согласились все футболисты и баскетболисты Королевского клуба, а также члены руководства. Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от того, какой будет концовка оставшейся части текущего сезона.

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Напомним, что розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки команды Примеры успели сыграть 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" занимает второе место, но отстает от каталонцев всего на два балла. А могли "сливочные" быть и во главе чемпионата, ведь в последнем туре перед вынужденной паузой команда Зинедина Зидана уступила в гостях "Бетису" со счетом 1:2.

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Ранее мы сообщали, что названа семерка игроков, от которых "Реал" избавится из-за коронавируса. В нынешнем сезоне мадридский клуб потратил на зарплаты футболистов 284 млн евро. Только продажа Гарета Бейла и Хамеса Родригеса поможет испанцам сэкономить 45,4 млн.

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