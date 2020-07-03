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И кто здесь чемпион? "Манчестер Сити" по всем статьям раскатал "Ливерпуль" в Премьер-лиге

3 июля, 00:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко на поле не появился

В четверг поздно вечером завершился 32-й тур английской Премьер-лиги, который длился шесть дней. В последнем поединке встретились чемпионы двух последних лет. Наш сайт вел онлайн "Манчестер Сити" – "Ливерпуль". Перед стартовым свистком хозяева устроили парням Юргена Клоппа чемпионский коридор: гости вышли на поле под аплодисменты соперника.

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В матче же острой борьбы не получилось: "МанСити" разбил соперника в пух и прах. Причем все решилось еще в первом тайме. На 24-й минуте защитник гостей Джо Гомес завалил Рахима Стерлинга в штрафной "Ливерпуля" – Кевин де Брюйне четко реализовал 11-метровый. А затем Стерлинг еще раз поиздевался над Гомесом, направив мяч в сетку ему между ног – 2:0. Алиссон был бессилен. А на последней минуте первого тайма 20-летний Фил Фоден (на фото), который взялся исправно забивать после жесткого карантина, засветил на табло 3:0.

В середине второго тайма еще одна контратака подопечных Пепа Гвардиолы достигла цели – 4:0. Стерлинг пробивал в пустой угол, а Алекс Окслейд-Чемберлен в попытке спасти ворота переправил мяч в сетку – автогол полузащитника. На последней минуте рефери с помощью VAR отменил гол Рияда Мареза, поскольку чуть раньше мяч коснулся руки Фодена.

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"МанСити" твердо идет вторым и отрывается от "Лестера". Узнавайте все результаты 32-го тура чемпионата Англии.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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