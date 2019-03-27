"I'll be back": Сачко попрощался с "Ворсклой" в стиле Шварценеггера

Наставник, покинувший полтавскую команду, подвел итог 2114 дням у руля команды

Василий Сачко. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"I'll be back": Сачко попрощался с "Ворсклой" в стиле Шварценеггера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6c/e87/5c9b6ce876873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6c/e87/5c9b6ce876873.png 2019-03-27T14:30:58+02:00 Футбол Наставник, покинувший полтавскую команду, подвел итог 2114 дням у руля команды

Василий Сачко, разорвавший по обоюдному согласию контракт с "Ворсклой", эмоционально попрощался с клубом и болельщиками

"Полтаву буду помнить всегда, – заявил Сачко, который у руля "Ворсклы" провел 2114 дней. – Здесь прошли действительно лучшие годы моей футбольной карьеры. Многое можно вспомнить, но точно не буду этого делать сегодня. Есть время для самоанализа, нужно немного отдохнуть. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо руководителям клуба – Константину Жеваго, Роману Черняку, Олегу Лысаку, с которыми мы совместно решали самые высокие задачи, стоявшие перед нами в различных турнирах. Я очень горжусь тем, что мне пришлось работать с настоящими профессионалами. Это же касается и парней в команде, и обслуживающего персонала, и моих помощников, на которых всегда можно было положиться в трудный момент. Уверен, за время, мне было доверено руководить тренировочным процессом "Ворсклы", сделано немало. Буду счастлив, если мой преемник об этом когда-то вспомнит хотя бы одной строкой".

"Низкий поклон всем, кто был рядом с командой в годы моего тренерства: ребятам из 22-го сектора, Автофанам, всем, кто при любой погоде ходит на трибуны нашего стадиона поддержать команду".

Напоследок Василий Сачко выразился в духе Арнольда Шварценеггера, который в фильме "Терминатор" произнес ставшую знаменитой фразу: "I'll be back""

"Уезжая из Полтавы, которая по праву носит звание Духовной столицы Украины, оставляю здесь частичку своего сердца, и обещаю обязательно вернуться", – заключил Сачко.

Как сообщалось ранее, бывшего милиционера уволили с поста главного тренера "Ворсклы" за невыход в топ-шестерку УПЛ.

Также сообщалось, что албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.