И на Родине Месси уже не сыграют: чемпионат Аргентины завершили досрочно из-за коронавируса

Также свой национальный турнир решили закрыть и в Мексике

Пандемия коронавируса продолжает свое пагубное влияние на мир спорта. В Европе все еще надеются возобновить футбольный сезон, хотя некоторые страны заканчивают его досрочно. Сегодня стало известно, что власти не дают доиграть чемпионат Франции. Еще два национальных чемпионата закрылись по другую сторону Атлантического океана.

Чуть раньше от продолжения сезона отказалась Мексика, а сегодня подобное известие пришло из Аргентины. Эта страна решила не возобновлять матчи в условиях пандемии. Осложнение ситуации в стране заставило пойти на такой радикальный шаг, информирует официальный сайт Федерации футбола Аргентины (AFA).

И клубы, и ассоциация смирились, что сезон не удастся продолжить до конца июня и его придется принести в жертву ради дальнейших розыгрышей. В течение следующих двух чемпионатов (!) не будет никаких перемещений между дивизионами, а решение об их сроках проведения будет принято только после ослабления последствий пандемии. Ранее президент AFA Клаудио Тапия заявил, что футбол может вернуться даже в январе 2021-го.

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