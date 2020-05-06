"И снова – дочка": забивной польский форвард "Баварии" второй раз стал папой и сделал мимишное фото

Знаменитый нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отличается точностью не только на поле. Сегодня у 31-летнего поляка родилась дочь, которую назвали Лаура. Интересно, что у Роберта и его супруги – каратистки Анны Стахурской – уже была дочка, которая также родилась в начале мая. Позавчера ей исполнилось три года. Первого ребенка в семье пара назвала Кларой. Недавно Левандовски расстался с драгоценной футболкой ради борьбы с коронавирусом.

О пополнении футболист сообщил на своей страничке в Instagram на английском:

"Привет, малышка. Добро пожаловать в мира, Лаура. Хорошая работа, мамочка".

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Всего пару дней назад семейство отметило день рождения старшей дочери.

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В "Баварии" Левандовски выступает с 2014 года, а до этого четыре сезона отыграл в дортмундской "Боруссии". Контракт Роберта с немецким грандом действует до 2023 года, а его сейчас оценивают в 56 миллионов евро. На момент остановки чемпионата Германии "Бавария" опережала "Лейпциг" на четыре очка, а Левандовски лидировал в гонке бомбардиров с 25 голами.

К слову, форварда "Баварии" признали лучшим свободным агентом в истории.

Смотрите, как Левандовски забивал в ворота "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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