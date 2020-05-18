И снова отсрочка: премьер-министр не позволил возобновить чемпионат Италии 13 июня

Команды могли возобновить групповые тренировки с завтрашнего дня, но теперь возвращение к занятиям остается под вопросом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ о приостановлении всех спортивных мероприятий и соревнований до 14 июня, информирует Football Italia. Таким образом, рестарт Серии А, который был запланирован на 13 июня скорее всего, будет перенесен. Также, вероятно, команды не смогут вернуться к командным тренировкам после 18 мая.

Ранее мы писали, что в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Ранее сообщалось, что в чемпионате Италии проголосовали за дату выхода из карантина. Но теперь планы о возобновлении сезона придется отложить.

Ранее мы писали, что итальянские клубы отказываются возобновлять тренировки. С протестом против лиги выступили "Милан", "Интер", "Лацио", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа". Но проблема связана не с коронавирусом.

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К слову, мы писали, что футболист "Фиорентины" два месяца болел коронавирусом и даже не знал об этом. Мартин Касерес был носителем опасного вируса и даже не знал о своем заболевании.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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