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И такое было: четыре футболиста, на которых из-за "волшебства" никогда не кричал сэр Алекс Фергюсон

11 мая, 12:44

Елена Павлова

Среди тех, кто приносил МЮ победы, был и Криштиану Роналду

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, как легендарный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон работал со своими футболистами. На кого победитель Лиги чемпионов и чемпионатов Англии мог повысить голос, а к кому относился более чем терпимо. Ранее мы сообщали, что Фергюсон возглавил топ-10 лучших тренеров в истории.

"Было три или четыре игрока, на которых сэр Алекс никогда не кричал: Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Все они приносили нам победы. Они делали свою работу на поле, поэтому Фергюсон никогда не считал, что ему нужно их критиковать", – рассказал Гиггз.

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Патрис Эвра и Алекс Фергюсон

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Патрис Эвра и Алекс Фергюсон / Фото: Instagram

"Бывали матчи, в которых Кантона ничего не делал. Он не забивал, не выполнял черновую работу, как Уэйн Руни или Карлос Тевес, не оказывал никакого влияния. Но он знал, что рано или поздно у него все получится. Мы могли сидеть и думать, что сэру Алексу стоит сказать ему пару слов. А потом на следующей неделе Кантона выходил на поле и забивал победный гол или делал что-то волшебное. Это показывает, что Фергюсон умел работать со звездами. Он мастер психологии. Он умел выжать максимум из своих футболистов", — цитирует Гиггза Goal.

Мы также писали, что два легендарных ТОП-тренера возглавили рейтинг футбольных конфликтов 21 века. Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были соперниками, как на поле так и вне его.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" переиграл ЛАСК

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Эрик Кантона Райан Гиггз Рой Кин

Источник: Goal.com

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