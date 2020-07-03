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И VAR не помогала договориться: в чемпионате России переиграли 19 минут из-за споров о пенальти

3 июля, 09:46

Елена Павлова Елена Павлова

Арбитры почти 10 минут смотрели повторы

В матче чемпионате России "Ростов" — "Краснодар" переиграли 19 минут времени из-за того, что главный судья встречи никак не мог решить – назначать ему пенальти или нет. Ранее мы сообщали, что украинский игрок просит профсоюз футболистов помочь выбить долги из российского клуба.

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Этот поединок в Ростове оказался самый продолжительным в истории российских чемпионатов. Команды по сумме двух таймов провели на поле в общей сложности 111 минут 15 секунд. Все из-за того, что на 94-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Краснодара" судьи почти 10 минут смотрели повторы. Определив с помощью системы VAR, что пенальти за игру рукой футболиста гостей надо ставить, арбитры начали смотреть, а не было ли перед пенальти офсайда.

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В итоге когда футболист "Ростова" реализовал 11-метровый, а рефери Виталий Мешков свистнул об окончании матча (1:1), на мониторе горели цифры — 109,13. То есть во втором тайме после окончания основного времени прошло еще 19 с лишним минут, прежде чем встреча закончилась.

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Игрок "Ростова" Ивелин Попов реализовал пенальти

Игрок "Ростова" Ивелин Попов реализовал пенальти / Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"

"Краснодар" набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, на три очка отставая от московского "Локомотива". "Ростов" с 42 баллами – на четвертом месте. Мы также писали, что коронавирус косит российские клубы. Следом за "Локомотивом", "Динамо", "Ростовом" и "Уфой" COVID-19 добрался до "Оренбурга".

Смотрите, как "Краснодар" выступал в еврокубках

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