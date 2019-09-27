"Ибра отдыхает": Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Златана с мячом на груди

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Сексапильная жена экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина подхватила matrixchallenge, который запустил Златан Ибрагимович. Во время его исполнения участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой известного фильма "Матрица", который уворачивался от пуль.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

"Многие из вас знают, что Златан Ибрагимович – мой любимый футболист (после мужа). И я не могла не поучаствовать в его челлендже", – написала самая откровенная девушка украинского футбола Ирина Морозюк.

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По мнению подписчиков Ирины Морозюк, у девушки получилось даже эффектнее, чем у самого Златана Ибрагимовича. Вот некоторые из комментариев:

Ибра отдыхает

Пора в сборную

Сиси помогли

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк осуществила футбольный трюк со стриптизом, раздевшись для видео в Instagram. Горячая супруга украинского защитника, выступающего нынче в Турции, похвасталась футбольной техникой и идеальным телом.

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, порассуждала о равенстве полов. "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю, – заявил Ирина Морозюк.

Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

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