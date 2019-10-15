Ибрагимович благодаря космическим силам "доставил свои мячики на луну"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выполнил трюк с мячом, использовав скафандр космонавта. Ранее мы писали, что Ибрагимович запустил крутой челлендж и бросил вызов Нурмагомедову.
"Я доставляю свои мячики на Луну", – написал Ибрагимович в своем Instagram.
На видео Златан невозмутимо перекинул футбольный снаряд через маникен.
Отметим, что в этом сезоне Златан Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства чемпионата США.
Смотрите, как Ибрагимович забивал голы в Европе:
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.
Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.
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