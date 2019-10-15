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Ибрагимович благодаря космическим силам "доставил свои мячики на луну"

15 октября, 12:01

Златан продолжает снимать странные видео

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выполнил трюк с мячом, использовав скафандр космонавта. Ранее мы писали, что Ибрагимович запустил крутой челлендж и бросил вызов Нурмагомедову.

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"Я доставляю свои мячики на Луну", – написал Ибрагимович в своем Instagram.

На видео Златан невозмутимо перекинул футбольный снаряд через маникен.

Отметим, что в этом сезоне Златан Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства чемпионата США.

Смотрите, как Ибрагимович забивал голы в Европе:

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович MLS

Источник: Сегодня|Спорт

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