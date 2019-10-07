Ибрагимович и Руни в плей-офф: завершился регулярный чемпионат MLS

12 команд сыграют в четвертьфинале, еще две стартуют в плей-офф с полуфинала

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Подошел к концу регулярный чемпионат Североамериканской лиги футбола (MLS), который длился с марта этого года. На первом месте в турнирной таблице Восточной конференции финишировал "Нью-Йорк Сити", в 34 турах набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице прошлогоднего триумфатора соревнования "Атланты Юнайтед" на 6 очков. "Филадельфия Юнион" (55) замкнула первую тройку. Команда Златана Ибрагимовича "Лос-Анджелес Гэлакси" стала пятой. Напомним, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции.

В Западной конференции первое место занял "Лос-Анджелес", набравший 72 очка. "Сиэтл Саундерс" (56) и "Реал Солт-Лейк" (53) расположились на второй и третьей строчках соответственно. Уэйн Руни помог "Ди Си Юнайтед" занять пятое место и пробиться в плей-офф. Кстати, недавно Руни выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.

"Нью-Йорк Сити" и "Лос-Анджелес" на правах победителей регулярного чемпионата не примут участие в первом раунде плей-офф и сыграют уже в полуфинале. Пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом:

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Восточная конференция:

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"Торонто" – "Ди-Си Юнайтед"

"Филадельфия Юнион" – "Нью-Йорк Ред Буллз"

"Атланта Юнайтед" – "Нью-Инглэнд Революшн"

Западная конференция:

"Миннесота Юнайтед" – "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Реал Солт-Лейк" – "Портленд Тимберс"

"Сиэтл Саундерс" – "Даллас"

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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