Ибрагимович и Руни в плей-офф: завершился регулярный чемпионат MLS

Подошел к концу регулярный чемпионат Североамериканской лиги футбола (MLS), который длился с марта этого года. На первом месте в турнирной таблице Восточной конференции финишировал "Нью-Йорк Сити", в 34 турах набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице прошлогоднего триумфатора соревнования "Атланты Юнайтед" на 6 очков. "Филадельфия Юнион" (55) замкнула первую тройку. Команда Златана Ибрагимовича "Лос-Анджелес Гэлакси" стала пятой. Напомним, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции.
В Западной конференции первое место занял "Лос-Анджелес", набравший 72 очка. "Сиэтл Саундерс" (56) и "Реал Солт-Лейк" (53) расположились на второй и третьей строчках соответственно. Уэйн Руни помог "Ди Си Юнайтед" занять пятое место и пробиться в плей-офф. Кстати, недавно Руни выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.
"Нью-Йорк Сити" и "Лос-Анджелес" на правах победителей регулярного чемпионата не примут участие в первом раунде плей-офф и сыграют уже в полуфинале. Пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом:
Восточная конференция:
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- "Торонто" – "Ди-Си Юнайтед"
- "Филадельфия Юнион" – "Нью-Йорк Ред Буллз"
- "Атланта Юнайтед" – "Нью-Инглэнд Революшн"
Западная конференция:
- "Миннесота Юнайтед" – "Лос-Анджелес Гэлакси"
- "Реал Солт-Лейк" – "Портленд Тимберс"
- "Сиэтл Саундерс" – "Даллас"
Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.
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