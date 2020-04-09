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Ибрагимович купил себе клуб и теперь тренируется с ним во время карантина

9 апреля, 16:55

Александр Трикиша

Футболист вместе с семьей на время карантина вернулся в Швецию

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович во время карантина поддерживает форму на родине, где тренируется с клубом "Хаммарбю". Напомним, что недавно форвард выкупил 25 процентов акций клуба, чем разозлил болельщиков своего родного "Мальме", для которого "Хаммарбю" – самый принципиальный соперник.

В отместку фанаты совершили акт вандализма у Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях "Иуда", а также набросали возле них гнилой рыбы. Также была практически полностью разрушена статуя футболиста в Мальме. В начале января неизвестные опрокинули монумент. Сейчас от статуи остались лишь ноги.

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирус может завершить карьеру Златана Ибрагимовича. Якобы шведский форвард хотел уйти из спорта в конце текущего сезона, но из-за подвешенной ситуации с продолжением сезона Златан готов повесить бутсы на гвоздь уже сейчас.

Тем не менее, позже Ибрагимович решил продолжить карьеру еще как минимум на год, сообщала La Gazzetta dello Sport. Ибрагимович принял решение не уходить из футбола, поскольку этот сезон был омрачен коронавирусной инфекцией, что не позволило бы ему поставить красивую точку в карьере.

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Смотрите, как забивает Ибрагимович:

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Милан Италия Златан Ибрагимович чемпионат Швеции

Источник: Сегодня|Спорт

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