Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович позвонил болельщикам клуба, продлившим абонемент на игры команды MLS в сезоне. Фотографию шведа, который обзванивает фанатов из офиса "Гэлакси", выложил на своей страничке в Twitter сотрудник клуба Адам Серрано.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.

Zlatan calling up #LAGalaxy STMs who have already renewed. The dude loved just chatting with fans. So cool to see. pic.twitter.com/p5CTnuV4R9