Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский футболист с начала года выступает в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович позвонил болельщикам клуба, продлившим абонемент на игры команды MLS в сезоне. Фотографию шведа, который обзванивает фанатов из офиса "Гэлакси", выложил на своей страничке в Twitter сотрудник клуба Адам Серрано.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.

Zlatan calling up #LAGalaxy STMs who have already renewed. The dude loved just chatting with fans. So cool to see. pic.twitter.com/p5CTnuV4R9 — Adam Serrano (@AdamSerrano) 2 августа 2018 г.

В прошлом сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.

В марте он перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" и в дебютном матче Ибрагимович принес победу своей команде, забив два мяча.

Еврокубковая статистика Златана Ибрагимовича:

Матчи в Лиге чемпионов: 124 (12-е место)

Голы в Лиге чемпионов: 49 (делит 9-е место с Альфредо Ди Стефано)

Матчи в еврокубках: 140 (делит 21-е место с Тьерри Анри)

Голы в еврокубках: 56 (делит 10-е место с Эусебио)

Рекорд результативности в одном европейском сезоне: 10 ("Пари Сен-Жермен", 2013/14)