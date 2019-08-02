Ибрагимович наказан штрафом за симуляцию

Дисциплинарный комитет регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) принял решение оштрафовать нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича за симуляцию в игре против "Портленда"
Инцидент произошел на 50-й минуте встречи, которая состоялась 27 июля. Сумма штрафа Ибрагимовича не называется. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.
В том же матче Ибрагимович получил желтую карточку и превысил лимит на предупреждения. Из-за этого шведский нападающий не сможет сыграть в ближайшем матче своего клуба против "Атланты".
Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон
Напомним, недавно Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".
Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:
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