Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков

Златан Ибрагимович / Фото: Instagram

Ибрагимович наказан штрафом за симуляцию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 2019-08-02T23:10:00+03:00 Футбол Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков

Дисциплинарный комитет регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) принял решение оштрафовать нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича за симуляцию в игре против "Портленда"

Инцидент произошел на 50-й минуте встречи, которая состоялась 27 июля. Сумма штрафа Ибрагимовича не называется. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

В том же матче Ибрагимович получил желтую карточку и превысил лимит на предупреждения. Из-за этого шведский нападающий не сможет сыграть в ближайшем матче своего клуба против "Атланты".

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Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон

Напомним, недавно Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:

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