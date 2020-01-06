Ибрагимович не помог "Милану" победить "Сампдорию", а "Болонья" спаслась шедевральным голом

Шведский форвард дебютировал за "Милан" в сезоне 2019/20 в безголевом матче на "Сан-Сиро"

Ибрагимович не забил "Сампдории" за 35 минут в игре / Фото: Reuters

В 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграли уже восемь матчей: по четыре в воскресенье и понедельник. Интересно, что сегодня два поединка завершились ничьими, а еще в двух фавориты разгромили гостей. Как мы писали, голы Роналду с хвостиком в матче с "Кальяри" вывели "Ювентус" в лидеры чемпионата Италии.

Появление еще одного харизматического футболиста ждали во встрече "Милана" с "Сампдорией". 38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович вышел на поле стадиона "Сан-Сиро" на замену на 55-й минуте вместо Кшиштофа Пентека.

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Однако стать мессией Златану не удалось: игра завершилась без голов – 0:0. Смотрите, как некогда грозный "Милан" не сумел дома переиграть 16-ю команду Серии А и остался на 12-й позиции турнирной таблицы.

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Ничьей разошлись и в первом матче понедельника, в котором "Болонья" принимала "Фиорентину", но с голами – 1:1. Гости из Флоренции вышли вперед на 27-й минуте после успешных действий Марко Бенасси.

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Хозяева до последних минут шли вперед и достигли своего на четвертой (!) добавленной минуте. Красивый удар левой ногой со штрафного удался Риккардо Орсолини. Радости подопечных Синиши Михайловича не было предела.

Нынче "Болонья" находится на 10-м месте чемпионата Италии, а "Фиалки" – на 14-м. Вашему вниманию – обзор всего матча.

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