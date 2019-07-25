Ибрагимович не понесет наказание за то, что сломал скулу сопернику

Руководство MLS вынесло шведскому форварду предупреждение

Златан Ибрагимович. Фото: Reuters

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не будет дисквалифицирован за эпизод, случившийся во время матча с "Лос-Анджелесом" (3:2) в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS). Форвард сломал скулу защитнику Мохамеду Муниру. Ибрагимович нанес травму сопернику локтем, выпрыгнув в борьбе за верховой мяч.

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MLS приняла решение не отстранять 37-летнего футболиста, дисциплинарный комитет Лиги вынес ему предупреждение. Сообщается, что Муниру будет сделана операция в пятницу, он пропустит минимум четыре недели.

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Напомним, недавно Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:

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