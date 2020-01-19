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Ибрагимович не забил, но "Милан" вырвал волевую победу на последней минуте матча

19 января, 15:55

"Милан" обыграл "Удинезе" в Серии А

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

В матче 20-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Удинезе". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Уже на шестой минуте счет в матче открыл защитник "Удинезе" Йенс Ларсен. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий "Милана" Анте Ребич сравнял счет. На 71-й минуте защитник Тео Бернар Франсуа вывел миланскую команду вперед. На 85-й минуте, нападающий "Удинезе" Кевин Ласанья сравнял счет. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, Ребич оформил дубль и принес победу "Милану".

"Милан" — "Удинезе": лучшие моменты. 1-й тайм

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"Милан" — "Удинезе": лучшие моменты. 2-й тайм

"Милан" набрал 28 очков в 20 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Удинезе" на 13-м месте.

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Кстати, Ибрагимовича в Швеции больше нет – от великого футболиста остались только ноги. Статую Златана настолько изуродовали, что там почти ничего не осталось.

Смотрите, на что еще способен Ибрагимович:

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович в Италии за "Милан":

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Милан Италия чемпионат Италии Удинезе

Источник: Сегодня|Спорт

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