Ибрагимович оформил два рекорда в одной игре: видео голов матча "Сампдория" – "Милан"

38-летний швед стал первым футболистом, забившим более 50 мячей за каждый из миланских грандов

Легендарный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в предпоследнем туре чемпионата Италии отличился дублем в гостевом поединке с "Сампдорией", который "россонери" выиграли со счетом 4:1. Таким образом 38-летнему шведу покорилось уникальное достижение.

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Ибрагимович стал первым в истории футболистом, которому удалось забить более 50 мячей в Серии А как за "Интер", так и за его непримиримого соперника – "Милан". В составе "Интера" Златан ранее наколотил 57 мячей, а за "Милан" – уже 51.

Что интересно, первый гол в ворота "Сампдории", зафиксированный на 4-й минуте, стал самым быстрым из тех, которые Златан Ибрагимович забивал в чемпионате Италии. Еще один рекорд шведа!

Обзор матча "Сампдория" – "Милан" (1:4)

"Люди говорят мне, что я стар и уже устал от футбола, но я еще просто разогреваюсь. Я как Бенджамин Баттон, за исключением того, что я всегда был молодым и никогда не был старым!" – заявил Football Italia после дубля в ворота "Сампдории" Златан Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович. Фото REUTERS/Daniele Mascolo

Впрочем, в нынешнем чемпионате выше шестого места "Милан" уже не поднимется – пятое забронировала "Рома" экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки, которая накануне обыграла на выезде "Торино" (3:2).

Ранее "Милан" эффектно презентовал форму на новый сезон, в котором Ибрагимович также намерен защищать цвета "россонери". На вертикальные полосы на футболках нанесли узор, на который дизайнеров вдохновил миланский собор Дуомо.

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Турнирная таблица чемпионата Италии

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