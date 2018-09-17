Ибрагимович оставил автограф на лбу у болельщика
Фанат команды, которую обыграл Ибрагимович, попросил футболиста расписаться у него на лбу
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оригинально оставил автограф одному из фанатов. После матча MLS швед раздавал болельщикам автографы и расписался у одного из них на лбу после победы его команды над "Торонто".
Примечательно, что парень с автографом на лице – фанат "Торонто", который проиграл команде Ибрагимовича.
Zlatan signed this kid’s face. #Zlatan500 pic.twitter.com/yn3jgaDhCX— Adam Serrano (@AdamSerrano) 16 сентября 2018 г.
Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович забил невероятный гол в США, он стал для него 500-м в карьере: шведский нападающий взорвал интернет невероятным взятием ворот.
Напомним, что Златан Ибрагимович лично позвонил и поблагодарил владельцев сезонных абонентов "Лос-Анджелес Гэлакси". Швед с начала года выступает в американско-канадской лиге MLS.
Ранее Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.
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