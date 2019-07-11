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Ибрагимович покорил Америку: звездный швед стал лучшим футболом года в MLS

11 июля, 10:19

Шведского форварда чествовали на церемонии награждения главных спортсменов года

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович. Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был признан лучшим игроком Североамериканской лиги футбола (MLS) на церемонии награждения главных спортсменов года, сообщает ESPN. В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 15 матчах, где записал на свой счет 13 голов, 4 из которых забил с пенальти.

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Ибрагимович защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за такие клубы, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборную Швеции 37-летний уроженец Мальмё вызывался на протяжении 18 лет - с 2001 по 2018 год.

Смотрите яркие голы Златана Ибрагимовича

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Напомним, на днях Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

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Тег Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS

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Источник:

Championat.ru

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