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Ибрагимович с "Миланом" отдалили "Лацио" от чемпионства: голы римского разгрома

5 июля, 08:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лечче" украинского полузащитника Евгения Шахова проиграл "Сассуоло"

В субботу состоялись три матча Серии А, в двух из которых сыграли главные претенденты на Скудетто. Смотрите прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Италии. В одном из поединков зафиксировали неожиданный результат.

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"Ювентус" остался во главе таблице, разобравшись в городском дерби с "Торино" – 4:1. Вчера мы писали, что с Роналду в "Ювентусе" случилось небывалое. А вот главный преследователь туринской команды, "Лацио", оступился. Римляне на своем поле проиграли "Милану", да еще и разгромно – 0:3.

Несколько оправдывает их лишь отсутствие дисквалифицированных нападающих Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо. А вот Хакан Чалханоглу, Златан Ибрагимович (с пенальти) и Анте Ребич не упустили шансов пополнить свой голевой баланс. Смотрите видео победы "россо-нери", которая подняла их на шестое место – в зону Лиги Европы. Правда, "Наполи" сегодня попытается их обойти в дуэли с "Ромой".

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Также в субботу проиграл и "Лечче" украинца Евгения Шахова. Гости уступили "Сассуоло" со счетом 2:4, а наш полузащитник отыграл 66 минут до счета 1:2. "Лечче" остается на 18-й позиции – в зоне вылета.

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чемпионат Италии Златан Ибрагимович Лацио Сассуоло Милан Евгений Шахов Лечче Италия

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