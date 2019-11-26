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Ибрагимович идет против родного клуба: знаменитый швед намекнул на свою следующую команду

26 ноября, 11:42

Ибра выложил видео с футболкой "Хаммарбю", на задней части которой появляется его фамилия

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Нападающий Златан Ибрагимович выложил в Instagram новое видео, которое удивило многих фанатов шведского игрока.

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На ролике изображена футболка шведского клуба "Хаммарбю", на спине которой в следующем кадре появляется фамилия Златана. При этом сам футболист никак не подписал публикацию, а лишь отметил аккаунт шведского клуба.

INSTAGRAM

Болельщики не могут поверить в то, что 38-летний форвард будет играть за "Хаммарбю", который является конкурентом родного клуба Златана – "Мальме".

Болельщики уже накинулись на Златана с гневными комментариями:

  • Самый неожиданный трансфер всех времен,
  • Это должна быть шутка,
  • Ты серьезно?

Напомним, что контракт нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведу новое соглашение, рассчитанное на один год. В минувшем сезоне Ибрагимович провел 31 матч в чемпионате MLS, при этом забил 31 мяч.

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Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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футбол Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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