Ибрагимович сказал, в каком качестве вернется в "ПСЖ" из США

Живая легенда шведского футбола Златан Ибрагимович рассказал, в каком качестве он готов вернуться в "Пари Сен-Жермен", а также вспомнил, что в 2012 году выдвинул представителям "ПСЖ" особые условия, но это не остановило парижан. Напомним, что не так давно появилась информация о возможном возвращении Ибры из США в Европу.

"Я выдвинул перед "ПСЖ" особые условия. Не думал, что клуб их примет, но мне через 20 минут на все мои требования сказали: "Да". Поскольку я являюсь человеком слова, я подписал контракт, хотя думал, что "ПСЖ" не будет подписывать со мной соглашение. Возвращение в Париж? Только в качестве босса. Но пока даже это невозможно, так как я являюсь действующим футболистом и заканчивать карьеру пока не собираюсь", – цитирует Ибрагимовича L’Equipe.

Сейчас 37-летний форвард выступает в США за "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым не вышел в плей-офф MLS. В Европе Ибрагимович поиграл за шведский "Мальме" (1999-2001), голландский "Аякс" (2001-2004), итальянские "Ювентус" (2004-2006), "Интер" (2006-2009) и "Милан" (2011-2012), испанскую "Барселону" (2009-2011), французский "ПСЖ" (2012-2016) и английский "Манчестер Юнайтед" (2016-2018).

Ранее мы писали, что должна выйти вторая книга Ибрагимовича, получившая название "Я – футбол".