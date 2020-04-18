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Ибрагимович установил жесткие условия, чтобы остаться в "Милане"

18 апреля, 12:59

Максим Перепелица

Златан готов играть, если клуб усилит состав для борьбы за место в ЛЧ

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом, если будет выполнено одно условие. Контракт 38-летнего шведа с клубом истекает летом. Стороны до сих пор не договорились о продлении. Ибрагимович заявил руководству, что останется в команде, если в трансферное окно будет проведена мощная кампания и подписаны сильные игроки.

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Напомним, что швед вернулся в "Милан" зимой и успел за это время провести 10 матчей, в которых забил четыре гола. Шведский форвард уже выступал за ломбардскую команду с 2010 по 2012 год. В Серии А он также играл в "Ювентусе" и "Интере".

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Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович решил продолжить карьеру еще как минимум на год. Каксообщала La Gazzetta dello Sport. Ибрагимович принял решение не уходить из футбола, поскольку этот сезон был омрачен коронавирусной инфекцией, что не позволило бы ему поставить красивую точку в карьере.

Смотрите, как забивает Ибрагимович:

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: La Gazzetta dello Sport

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