Ибрагимович в зоне риска: в "Милане" три новых случая заражения коронавирусом

Итальянский журналист Николо Шира на своей странице в Twitter сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в "Милане". Он не уточняет, заболели футболисты или кто-то из персонала клуба. Ранее мы писали, что "Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона стоимостью в 1 миллиард евро.
Вчера мы писали, что два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов. Причем игрок, который уже вылечился от опасного вируса, также сдал положительный тест.
Также мы сообщали, что врач итальянского "Лацио" потребовал не называть здоровых людей больными и назвал пандемию преувеличением. Глава медицинской службы римского "Лацио" не видит проблем в возобновлении чемпионата страны по футболу.
Чемпионат Италии был остановлен после 26-го тура. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус". Всего на один бал от них отстает "Лацио", третьим идет "Интер" – его отставание от лидера составляет девять очков. "Милан" занимает седьмое место.
Смотрите, как "Милан" играл в чемпионате Италии до карантина:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк