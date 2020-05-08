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Ибрагимович в зоне риска: в "Милане" три новых случая заражения коронавирусом

8 мая, 12:16

Александр Трикиша

Источник не уточняет, заболели футболисты или кто-то из персонала клуба

Итальянский журналист Николо Шира на своей странице в Twitter сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в "Милане". Он не уточняет, заболели футболисты или кто-то из персонала клуба. Ранее мы писали, что "Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона стоимостью в 1 миллиард евро.

Вчера мы писали, что два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов. Причем игрок, который уже вылечился от опасного вируса, также сдал положительный тест.

Также мы сообщали, что врач итальянского "Лацио" потребовал не называть здоровых людей больными и назвал пандемию преувеличением. Глава медицинской службы римского "Лацио" не видит проблем в возобновлении чемпионата страны по футболу.

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Чемпионат Италии был остановлен после 26-го тура. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус". Всего на один бал от них отстает "Лацио", третьим идет "Интер" – его отставание от лидера составляет девять очков. "Милан" занимает седьмое место.

Смотрите, как "Милан" играл в чемпионате Италии до карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Милан Италия чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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