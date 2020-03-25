Ибрагимович задумался о жизни после футбола: Златан планирует сменить профессию

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович собирается завершить футбольную карьеру после окончания текущего сезона. Отмечается, что 38-летний Ибрагимович не хочет заниматься тренерской деятельностью и планирует стать футбольным агентом. Ранее мы писали, что Ибрагимович объявил "войну" эпидемии. Шведский нападающий начал сбор денег для итальянских клиник.

Златан Ибрагимович перешел в "Милан" во время зимнего трансферного окна. Контракт 38-летнего футболиста с итальянским клубом предусмотрен до конца текущего сезона с возможностью продления на год. После перехода в "Милан" шведский нападающий во всех клубных турнирах принял участие в 10-ти матчах, став автором четырех голов и одной голевой передачи.

Кстати, коронавирус победил даже Ибрагимовича – знаменитый форвард может больше не выйти на поле. Златан Ибрагимович намерен завершить карьеру в конце сезона. Из-за коронавируса он может больше не сыграть, так как в Италии чемпионат остановили на карантин.

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Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

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