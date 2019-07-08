Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен

В состав команды своей мечты Златан Ибрагимович включил 11 Златанов. Тренером тоже хочет сделать себя

Златан Ибрагимович. Фото: AFP

37-летний нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович представил свою версию лучшей команды всех времен. Никаких Месси, Роналду, Шевченко, Пеле и Марадоны! В состав своей команды мечты Златан включил... 11 Златанов. Себя любимого Ибрагимович поставил даже на ворота. "Моя команда всех времен. Осталось только определить тренера. Возможно, им тоже будет Златан", – написал у себя в Twitter одиозный швед.

Болельщики на это "творчество" Златана Ибрагимовича отреагировали с юмором:

Златан от скромности не умрет. Наверное, если он опоздает на тренировку, то все остальные игроки будут оштрафованы за то, что слишком рано на нее приехали

Смешно, эта команда с одиннадцатью Златанами в составе не выиграла бы ни единого матча в Лиге чемпионов

Златану не нужна Лига чемпионов, чтобы подчеркнуть свое величие. Это Лиге чемпионов нужен Златан!

Смотрите яркие голы Златана Ибрагимовича

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Напомним, на днях Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

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