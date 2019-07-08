Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен

8 июля, 14:31

В состав команды своей мечты Златан Ибрагимович включил 11 Златанов. Тренером тоже хочет сделать себя

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович. Фото: AFP

37-летний нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович представил свою версию лучшей команды всех времен. Никаких Месси, Роналду, Шевченко, Пеле и Марадоны! В состав своей команды мечты Златан включил... 11 Златанов. Себя любимого Ибрагимович поставил даже на ворота. "Моя команда всех времен. Осталось только определить тренера. Возможно, им тоже будет Златан", – написал у себя в Twitter одиозный швед.

Болельщики на это "творчество" Златана Ибрагимовича отреагировали с юмором:

  • Златан от скромности не умрет. Наверное, если он опоздает на тренировку, то все остальные игроки будут оштрафованы за то, что слишком рано на нее приехали
  • Смешно, эта команда с одиннадцатью Златанами в составе не выиграла бы ни единого матча в Лиге чемпионов
  • Златану не нужна Лига чемпионов, чтобы подчеркнуть свое величие. Это Лиге чемпионов нужен Златан!

Смотрите яркие голы Златана Ибрагимовича

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Напомним, на днях Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Златан Ибрагимович, MLS

Вы сейчас просматриваете новость " Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Златана: Ибрагимович оформил дубль, открыл бутылку ударом ноги и бросил вызов игроку за 100 миллионов

5 июля, 11:32

У шведского нападающего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" удачный день – он забил два гола и эффектно принял участие в новом челлендже в соцсетях

37-летний Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя

3 июня, 14:22

Шведский форвард продолжает забивать красивые голы, несмотря на возраст

Справедливость по-американски: Ибрагимовича дисквалифицировали после симуляции соперника

18 мая, 17:20

Соперник артистично изобразил атаку со стороны шведского нападающего

Ибрагимович призвал отказаться от VAR после конфликта с соперником

14 мая, 12:51

Соперник Ибрагимовича имитировал травму после столкновения со шведом

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Зеленский отреагировал на возможное проведение телемоста с РФ

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Одесситы получат новые деньги

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Простой способ удалить царапины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:52

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:42

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Вчера, 18:59

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

Вчера, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь