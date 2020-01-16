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Ибрагимовича в Швеции больше нет: от великого футболиста остались только ноги

16 января, 14:28

Статую Златана настолько изуродовали, что там почти ничего не осталось

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Статуя форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена. В начале января неизвестные опрокинули монумент. Сейчас от статуи остались лишь ноги.

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До этого статую обливали краской, отпиливали нос и совершали прочие акты вандализма. Все связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба "Хаммарбю", что не понравилось болельщикам "Мальме".

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали, что вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича. Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма. Ванадалы, которыми, предположительно, были фанаты "Мальме", пытались отпилить ноги статуе, а также обвязали шею веревкой.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Мальме

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