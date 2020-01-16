Ибрагимовича в Швеции больше нет: от великого футболиста остались только ноги

Статуя форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена. В начале января неизвестные опрокинули монумент. Сейчас от статуи остались лишь ноги.
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До этого статую обливали краской, отпиливали нос и совершали прочие акты вандализма. Все связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба "Хаммарбю", что не понравилось болельщикам "Мальме".
Ранее мы рассказывали, что вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича. Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма. Ванадалы, которыми, предположительно, были фанаты "Мальме", пытались отпилить ноги статуе, а также обвязали шею веревкой.
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