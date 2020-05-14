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Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине за 1,6 млн евро: видео

14 мая, 11:48

Олег Люлька

Знаменитый нападающий "Милана" не имел права садиться за руль, так как просрочил лицензию на авто

Знаменитый нападающий "Милана" Златан Ибрагимович перед тем, как вернуться в Италию, проехался по Стокгольму на своем роскошном Ferrari Monza SP2. Таких автомобилей в мире всего 500 единиц и официально их не продавали, но стоимость оценивается приблизительно в 1,6 млн евро. Златан подарил себе авто на день рождение прошлой осенью. Но проблема в том, что водил Ибрагимович свой автомобиль незаконно.

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Оказалось, срок лицензии на дорогой автомобиль истек еще 30 марта, поэтому форвард "Милана" не имел права кататься на нем по улицам Стокгольма. Единственное по закону, куда он мог доехать – это до ближайшего представительства инспекции. Таким образом за вождение незарегистрированного авто Златану Ибрагимовичу теперь грозит штраф от 1200 до 2000 шведских крон (113-190 евро).

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Впрочем, для Златана это сущие гроши. Как мы писали ранее, за полугодичный контракт с "Миланом" Ибрагимович заработает 3,5 млн евро плюс еще 500 тысяч в случае попадания команды в еврокубки. Если же соглашение будет продлено, новая годовая зарплата 38-летнего шведа в "россонери" составит 6 млн евро.

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Смотрите, как забивает Ибрагимович

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авто Швеция ПДД Милан Италия Стокгольм чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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