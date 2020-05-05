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Идеальное прощание с Гвардиолой: в этот день 8 лет назад "Барселона" выдала суперматч с покером от Месси

5 мая, 11:46

Алексей Андрейцев

В последнем матче Гвардиолы на "Камп Ноу" его команда победила 4:0, а самого тренера носили на руках

В этот день ровно 8 лет назад – 5 мая 2012 года – знаменитый тренер Хосеп Гвардиола провел свой последний матч у руля "Барселоны" на стадионе "Камп Ноу". Завершение оказалось идеальным для испанского наставника сине-гранатовых: "Барса" разгромила "Эспаньол" со счетом 4:0, причем все четыре гола в матче забил Лионель Месси (два из них – с пенальти). В том сезоне аргентинский нападающий забил 72 мяча.

После матча футболисты подбрасывали Пепа в воздух:

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При Гвардиоле "Барселона" выиграла три титула Ла Лиги, дважды брала Кубок Испании, трижды – Суперкубок Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов и брала Суперкубок УЕФА, дважды становилась клубным чемпионом мира.

А ранее Гвардиола был легендой "Барселоны" и в качестве игрока: за 11 лет в команде он шесть раз становился чемпионом Испании, завоевывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков.

После ухода из "Барселона" Гвардиола тренировал "Баварию", с которой трижды становился чемпионом Германии, а с 2016 года возглавил "Манчестер Сити". С английском командой, за которую выступает украинец Александр Зинченко, Пеп дважды выигрывал Премьер-лигу.

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тренер Барселона чемпионат Испании Хосеп Гвардиола Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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