Идеальное прощание с Гвардиолой: в этот день 8 лет назад "Барселона" выдала суперматч с покером от Месси

В этот день ровно 8 лет назад – 5 мая 2012 года – знаменитый тренер Хосеп Гвардиола провел свой последний матч у руля "Барселоны" на стадионе "Камп Ноу". Завершение оказалось идеальным для испанского наставника сине-гранатовых: "Барса" разгромила "Эспаньол" со счетом 4:0, причем все четыре гола в матче забил Лионель Месси (два из них – с пенальти). В том сезоне аргентинский нападающий забил 72 мяча.
После матча футболисты подбрасывали Пепа в воздух:
Читайте также: Коронавирус или спорт – кто побеждает? Онлайн-трансляция
При Гвардиоле "Барселона" выиграла три титула Ла Лиги, дважды брала Кубок Испании, трижды – Суперкубок Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов и брала Суперкубок УЕФА, дважды становилась клубным чемпионом мира.
А ранее Гвардиола был легендой "Барселоны" и в качестве игрока: за 11 лет в команде он шесть раз становился чемпионом Испании, завоевывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков.
После ухода из "Барселона" Гвардиола тренировал "Баварию", с которой трижды становился чемпионом Германии, а с 2016 года возглавил "Манчестер Сити". С английском командой, за которую выступает украинец Александр Зинченко, Пеп дважды выигрывал Премьер-лигу.
Болельщики, футболисты, тренеры, города... На кого повлиял перенос Евро-2020 на следующий год и ударит ли это по зрелищности турнира:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк