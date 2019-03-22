Идем на чемпиона. Эксперт: "Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы"

Александр Головко, побеждавший команду Фигу, о раскладах против Роналду

Идем на чемпиона. Эксперт: "Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы" 2019-03-22T10:46:00+02:00 Футбол Александр Головко, побеждавший команду Фигу, о раскладах против Роналду

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

Сегодня сборная Украины начинает отборочный турнир на Евро-2020. И сразу гостевым поединком против действующих чемпионов континента португальцев. Прежде мы пересекались со сборной Португалии дважды – в отборе на ЧМ-1998. Украина выиграла 2:1 в Киеве и проиграла 0:1 в Порту. И, кстати, в итоге наши на одно очко опередили пиренейцев в группе. Онлайн матча Португалия – Украина уже доступен на нашем сайте.

"Чего нам следует ждать на этот раз?" – спрашиваем Александра Головко, который в 1996-м отыграл в центре защиты оба матча против Фигу и компании. "Да, индивидуально португальцы объективно сильнее, все играют в сильных чемпионатах. Но по качеству командной игры наша сборная уступать не должна, – уверен Головко. – Интересно, как тренерский штаб будет использовать футболистов, играющих в своих клубах на других позициях. Тот же Зинченко, который играет как бы левого защитника (в "МанСити"), но по факту – одного из опорных полузащитников. Но это уже приятная головная боль. Главное, что футболисты для качественного футбола у Шевченко есть. Другое дело, кто как себя проявит".

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К матчу с Украиной в сборную Португалии вернулся Криштиану Роналду, после перехода из "Реала" в "Ювентус" бравший 8-месячный "академотпуск". И Андрей Шевченко стратегию на будущую игру обрисовал так: "Нам нужно убрать Криштиану подальше от своих ворот". Но как это сделать на практике? "Этого можно добиться при помощи высокой линии обороны, – считает Александр Головко. – Но сложно сказать, насколько такая тактика будет уместной. У португальцев достаточно быстрые фланговые игроки, и если зоны оголять, то их легко могут вскрывать. Применяя высокую оборону, нужно очень грамотно играть вверху, с прессингом, с активным отбором мяча игроками группы атаки и линии полузащиты. Готовы ли к этому наши футболисты – посмотрим. Когда вы играете высоко и активно отбираете, там на первый план выходит персональная опека один в один. Чтобы в случае перехвата и контратаки, ты смог сработать против своего игрока, на опережение. Если же вы позиционно обороняетесь, игрок держит зону, но перестает правильно играть персонально. Сочетание персональной и зонной игры постоянно должно отрабатываться. Хотя на уровне сборной это сделать сложно (Головко 12 лет тренировал молодежные сборные Украины шести возрастов. – Ред.). Все, над чем успевает поработать тренерский штаб за время короткого сбора, – это концентрация внимания, тактика и психология. Натренировать что-то, что игроки не умеют делать, практически невозможно".

"Зацикливаться на одном Роналду – чревато, – предупреждает Головко. – У португальцев и без него хватает мастеровитых ребят. Но в этом матче многое будет зависеть от настроя Криштиану. Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы на то, что он себя не проявит. А если он настроится, как на "Атлетико", то проблемы будут".

Также сообщалось, что УЕФА разрешил дисквалифицированному игроку сборной Португалии сыграть против Украины.

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