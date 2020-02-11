"Идол": огромная статуя Криштиану Роналду украсила карнавал в Италии

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Во время карнавала в Италии, который посвящен актуальным темам современного общества, показали огромную статую звездному футболисту "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Статуя выполнена из папье-маше и представляет игрока в виде бионического человека. Она символизирует стремление к совершенству. А за спиной у бумажного Роналду красуется надпись "Идол".

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее мы писали, что Роналду качать пресс помогает вся семья – Криштиану упражняется с дочерью на животе. Супруга португальского форварда "Ювентуса" снимала происходящее на телефон.

Недавно Роналду отпраздновал свой 35-й день рождения. Друзья подарили имениннику автомобиль Mercedes G-Class. Выйдя из ресторана, португалец увидел новый "Гелендваген", украшенный большим красным бантом. Несмотря на то, что у него в гараже есть Bugatti и Lamborghini, Криштиану обрадовался подарку и поблагодарил всех близких, которые поздравляли его.

Смотрите, как Роналду на День рождения получил щедрый подарок от возлюбленной:

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