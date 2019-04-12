Игорь Беланов: "Золотой мяч" – достижимая мечта, главное – работать над собой"

Всеукраинский детский футбольный турнир Belanov Cup-2019 стартует в субботу в Киеве

Игорь Беланов. Фото ФФУ.

В субботу, 13 апреля, стартует совместный проект Федерации футбола Украины (ФФУ) и обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова – Всеукраинский детский футбольный турнир Belanov Cup-2019. В соревновании примут участие 16 команд футболистов 2010 рождения из Киева, Одессы, Хмельницкого, Харькова, Сум, Чернигова, Броваров, Вышгорода, Фастова и Могилев-Подольского.

"Хочу поблагодарить ФФУ за внимание к славным страницам истории украинского футбола. Для меня это очень важно, как важна и любая возможность, позволяющая делиться опытом и вдохновлять на высокие достижения маленьких футболистов. Когда-то я тоже был таким, как они, и мечтал о высших футбольных вершинах. И мой успешный пример свидетельствует о том, что "Золотой мяч" – достижимая мечта, главное – работать над собой, любить футбол и, преодолевая все препятствия, идти к своей цели", – отметил Игорь Беланов, представляя новый футбольный проект.

Поединки Belanov Cup-2019 будут проходить в Киеве на полях НТК им. В. Банникова. Начало соревнований – в 11.00. Начало торжественной церемонии награждения победителей и участников турнира – в 16.00.

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