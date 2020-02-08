"Игра в дерби придавала мне сверхзаряд": Шева вспомнил о своем противостоянии против "Интера"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

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Бывший нападающий "Милана", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свои матчи против принципиального соперника. Ранее мы рассказывали, что "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" совершить камбэк в матче с "Фиорентиной".

"Сан-Сиро"- это стадион, который видел великолепных футболистов и великолепные игры. Это стадион с определенной историей и атмосферой. Добиться успеха на этом стадионе не так просто. Он создает определенную ауру: болельщики, их хореография, трибуны, которые так высоко подымаются, поддержка у Милана и Интера", – отметил Шевченко.

Никогда не забуду, как во втором сезоне мы обыграли "Интер" 6:0. Это была феерическая победа. У нас не совсем хороший сезон получился, но в конце была важная игра. Обыграть "Интер" в дерби 6:0 — это что-то историческое. Сезон у обеих команд не складывался, но мне приятно было выиграть этот матч и забить два гола. Атмосфера — совершенно другая. Игра в дерби с "Интером" придавала мне сверхзаряд, прекрасно понимал, насколько важна игра для болельщиков", – добавил бывший игрок "Милана".

Смотрите обзор матча "Милан" – "Верона":

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