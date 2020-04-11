"Игра всей жизни": семерка испанского "Бетиса" сняла бутсы и ушла бороться с коронавирусом

Футболистка "Бетиса" Ана Ромеро устроилась работать в больницу во время пандемии коронавируса. Ромеро имеет медицинское образование. За "Бетис" девушка выступает с 2018 года, за это время провела за клуб 27 матчей в чемпионате и забила один гол. До этого выступала за "Аякс" и дважды выигрывала чемпионат Нидерландов. Ранее мы писали, что президент "Спортинга" пошел лечить заразившихся коронавирусом, а до этого служил в Афганистане.

Читайте также: Отложила свисток и ушла в больницу – эффектный гандбольный рефери в карантин работает медсестрой

"Очень рада, что могу внести свой вклад в борьбе с коронавирусом в эти дни. Моя благодарность "Бетису" за то, что пошел мне навстречу. Пришло время сделать это! Оставайтесь дома", — написала футболистка-медсестра в своем Instsgram и Twitter.

Подписчики Ромеро были очень тепло приняли такую новость. благодаря девушку за ее работу. Одни писали, что такие люди, как Анна, "сейчас отсутствуют в нашей обществе". Другие восторженно заявляли: "Это ваша лучшая цель и лучшая игра!"

Анна Ромеро / Фото: Instagram

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Напомним, что вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В мире зафиксировано почти 1,7 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 102 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тысяч.

Смотрите, как мужская команда "Бетиса" проиграла "Ренну"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама