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Играл, сколько мог: в 38 лет завершил карьеру победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля"

3 июля, 18:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Последним клубом чешского нападающего Милана Бароша стал его родной "Баник"

Сегодня повесил бутсы на гвоздь хорошо известный в Европы футбольный бомбардир – чех Милан Барош. Об этом 38-летний нападающий сам объявил на специальной пресс-конференции в Остраве. Главной причиной ухода из спорта он назвал невозможность выдерживать высокие нагрузки. А вот карьеру в сборной Чехии Барош завершил после Евро-2012.

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Звездными для форварда были времена выступления за "Ливерпуль" в 2002-2005 гг. С "красными" молодой футболист выиграл Лигу чемпионов сезона 2004/2005, в 2003 году брал Кубок лиги. Вспомним, как в матче против "Кристал Пэлас" в сезоне 2004/05 Милан отметился ярким хет-триком.

Начинал карьеру парень в остравском "Банике" – там же ее и завершил. Кроме того, Барош выступал за "Астон Виллу", "Портсмут", "Лион", "Галатасарай", "Антальяспор", а на Родине – в "Словане" и "Младе-Болеслав". Выигрывал чемпионат Турции и Франции, Кубок Англии-2008 с "Портсмутом" и Чехии-2016 с "Младой-Болеслав".

Барош стал вторым бомбардиром в истории сборной Чехии после Яна Коллера, забив в 93 матчах 41 мяч. С молодежной сборной выигрывал чемпионат Европы U-21, а с национальной командой доходил до полуфинала Евро-2004. Тогда в Португалии Милан стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами.

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Читайте о том, что в Португалии побили рекорд Роналду, который продержался 18 лет.

Смотрите, как осенью 2018 года сборные Украины и Чехии играли в Лиге наций

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футбол Ливерпуль Милан Барош Баник Острава завершение карьеры

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