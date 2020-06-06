"Играйте нормально!" Появилось видео нападения ультрас на футболистов португальского гранда

В чемпионате Португалии, который также возобновился после длительной паузы, произошел скандальный инцидент. Как мы сообщали, фанаты забросали камнями автобус "Бенфики" после ничейного домашнего матча с "Тонделой", которая занимает лишь 14-е место в турнире. Двое футболистов команды – полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович – получили раны от осколков стекла и были отправлены в больницу.

Позже появилось видео неприятного происшествия. "Я болею за "Порту", но то, что случилось с "Бенфикой", – это стыд для нашей страны", – написал очевидец, опубликовавший ролик в соцсетях. "Бенфика" пообещала полиции сотрудничество и призвала ее приложить все усилия, чтобы найти преступников.

После 25 матчей "Бенфика" и "Порту" набрали по 60 очков, но команда из Лиссабона опережает конкурента по дополнительным показателям. Впереди в Португалии – еще девять туров.

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Ранее "Бенфика" выделила миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Напомним, лиссабонский клуб был соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы. В Украине гости уступили со счетом 1:2. Смотрите, как "Шахтер" добыл в Португалии ничью в поединке с "Бенфикой" и вышел в 1/8 финала.

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