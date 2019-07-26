Игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал

Боснийский футболист сумел дать отпор грабителям, вооруженным ножами

Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению, сообщает TalkSport. Инцидент произошел в Северном Лондоне. Озил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами. Немец уже покинул автомобиль и попытался скрыться, но это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и сам напал на злоумышленников.

Позже полиция выступила с официальным заявлением по поводу нападения на Озила и Колашинаца.

"В полицию поступило заявление о попытке ограбления примерно после 17.00. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс Грин, где и поговорили с офицерами полиции. Арестов на данный момент не было, расследование продолжается", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Озил ответил на троллинг фанатов "Тоттенхэма". Они сравнили его с пустым местом, но немец тонко подметил, что пустое место не он – а комната с трофеями "Тоттенхэма".

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Все они проиграли пари форварду Александру Ляказетту на попадание в перекладину.

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

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Свадьба Месута Озила. Фото AFP

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