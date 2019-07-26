Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал

26 июля, 11:53

Боснийский футболист сумел дать отпор грабителям, вооруженным ножами

Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению, сообщает TalkSport. Инцидент произошел в Северном Лондоне. Озил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами. Немец уже покинул автомобиль и попытался скрыться, но это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и сам напал на злоумышленников.

Позже полиция выступила с официальным заявлением по поводу нападения на Озила и Колашинаца.

"В полицию поступило заявление о попытке ограбления примерно после 17.00. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс Грин, где и поговорили с офицерами полиции. Арестов на данный момент не было, расследование продолжается", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Озил ответил на троллинг фанатов "Тоттенхэма". Они сравнили его с пустым местом, но немец тонко подметил, что пустое место не он – а комната с трофеями "Тоттенхэма".

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Все они проиграли пари форварду Александру Ляказетту на попадание в перекладину.

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Свадьба футболиста Месута Озила: президент Турции в качестве гостя и благотворительность вместо подарков


Свадьба Месута Озила. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег грабители, футбол, Арсенал Лондон, Месут Озил, Сеад Колашинац

Вы сейчас просматриваете новость " Игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это ваши трофеи: Озил ответил на троллинг фаната "Тоттенхэма", сравнившего немца с пустым местом

Вчера, 20:44

Немецкий полузащитник тонко подшутил над болельщиком принципиального соперника

"Арсенал" заплатил 30 млн евро за футболиста, который год не сможет играть за команду

Вчера, 20:37

Вильям Салиба подписал контракт с финалистами Лиги Европы, после чего на целый сезон отправился в аренду

Игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож

22 июля, 12:50

Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой

Игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку

17 июля, 12:15

Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник

Свадьба футболиста Месута Озила: президент Турции в качестве гостя и благотворительность вместо подарков

7 июня, 22:28

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции для тысячи детей

Стало известно, какую оскорбительную фразу сказал тренеру "Арсенала" замененный им немец

3 июня, 22:39

Озил, получающий 20 миллионов евро, позволил себе публично унизить Эмери во время финала Лиги Европы

Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии

10 принципов омолаживающего макияжа

К чему приводит дефицит йода в организме

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Названы продукты, которые улучшают сон

Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

Почему появляются мозоли? И как их избежать

Джон Сноу и его любимые сцены «Игры престолов»

Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 08:36

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Сегодня, 00:02

На этой стадии вступил в борьбу представитель Украины – луганская "Заря" одолела на выезде "Будучность"

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

24 июля, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

24 июля, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь