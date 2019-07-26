Игрок "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения

Месут Озил приставил к своему дому двух охранников

На днях, в Лондоне, налетчики с ножами напали на знаменитых футболистов "Арсенала", но получили неожиданный отпор. Озил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами.

Немец уже покинул автомобиль и попытался скрыться, но это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и сам напал на злоумышленников. После этого инцидента немецкий футболист решил не рисковать больше жизнью и приставил к своему дому двух охранников.

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Также добавим, что Месут Озил ответил на троллинг фаната "Тоттенхэма", сравнившего немца с пустым местом. Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил пошутил над болельщиком "Тоттенхэма" в социальных сетях.

Смотрите гол Озила в матче за "Арсенал":

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